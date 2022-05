Emerytury 2022. Te zmiany czekają na emerytów w maju!Co z 14. emeryturą? O ile wzrosną świadczenia dla seniorów?

Emerytury w Polsce. Co z „czternastkami”?

Emerytury 2022. Waloryzacja ile wyniesie?

Podwyżki oznaczają, że najniższa emerytura w Polsce będzie wynosić ponad 1,2 tys. zł. To – podkreślił premier – o ponad 60 proc. większe świadczenie od najniższych emerytur z 2015 r. – Biorąc pod uwagę 13. i 14. emeryturę jest to wzrost o 85 proc. – dodał.

Zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych świadczenia te podlegają corocznie waloryzacji. Wskaźnik waloryzacji to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym, zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

- Przeciętna emerytura wzrosła w ostatnich 6 latach o 43 proc. Z poziomu ok. 1763 zł do 2525 zł, a to jeszcze bez liczenia 13. i 14. emerytury - mówił premier. - Ten wzrost jest jeszcze wyższy i przekroczy 2700 zł.