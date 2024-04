Emerytury w maju 2024. Niektórzy wtedy dostaną "trzynastkę". Ile wyniosą majowe emerytury? Tabela świadczeń

Rekord emerytur w kwietniu 2024

Przez cały kwiecień trwa wypłata połączonych świadczeń emerytalnych oraz rentowych wraz z trzynastą emeryturą. Jako że w marcu była bardzo wysoka waloryzacja emerytur, a dodatkowo trzynastka wynosi równowartość minimalnej miesięcznej emerytury brutto, seniorzy oraz osoby na rencie uzyskali niezwykle wysoki zastrzyk gotówki. W związku z tym, że część wypłat była przewidziana na 1 kwietnia, a były to święta, środki wypłacone zostały jeszcze w marcu.

Co z majową emeryturą?

Kto nie musi płacić podatku od emerytury?

Kwota wolna wynosi 30 tysięcy złotych, co oznacza, że emerytury w wysokości do 2500 zł brutto są wyłączone z opodatkowania. Oczywiście trzynastka i późniejsza czternastka nie są w to wliczone. Warto jednak zaznaczyć, że jeśli łącznie po rozłożeniu na poszczególne miesiące wysokość wszystkich świadczeń nie przekroczy kwoty 30 tys. złotych, podatek nie będzie pobierany. Mowa tu o podatku dochodowym.