Energa Krajowa Grupa Spożywcza Toruń buduje nową drużynę. Kluczowa Polka opuści zespół

- Zadanie budowy nowej drużyny spoczywa tylko i wyłącznie na Elmedinie Omaniciu. Nasza umowa z trenerem zawiera uzgodnienia, że on sam wybiera zawodniczki, a my je akceptujemy i finalizujemy kontrakty, jeśli są w zasięgu finansowym klubu. Poprosiliśmy trenera, aby drużyna była budowana nie tylko pod kątem walorów koszykarskim, ale także mentalnych, chcemy, aby to byt zgrany, waleczny kolektyw. Katarzynki zawsze cechowała waleczność i chcemy ten charakter zespołu pielęgnować - mówi Krystyna Bazińska-Michałowska, dyrektor toruńskiego klubu.

Co już wiemy? W zespole zostaje doświadczona rozgrywająca Angelika Stankiewicz, nowy kontrakt jest już gotowy do podpisu. Klub chciałby zostawić kilka polskich koszykarek z poprzedniego składu, ale wiadomo już, że to się nie uda z Aleksandrą Pszczolarską. Z nieoficjalnych informacji wynika, że najlepsza koszykarka U23 ostatniego sezonu wybrała ofertę klubu z Gorzowa. Prawdopodobnie zastąpi ja w składzie toruńskiej drużyny jedna z utalentowanych wychowanek Basketu 25 Bydgoszcz.