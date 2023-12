Facebook będzie płatny! Znamy stawki i wiemy dla kogo będzie płatny! Wszystko przez wymagania Unii Europejskiej?

To już przesądzone. Facebook i Instagram będą płatne. To efekt prawa unijnego nakazującego przestrzegania prawa do prywatności w sieci. Ile trzeba będzie płacić za korzystanie z Facebooka i Instagrama?

Opłaty za Facebook i Instagram

Media społecznościowe na dobre weszły do naszego życia. Praktycznie nie wyobrażamy sobie dnia bez odwiedzenia Facebooka czy Instagrama. Korzystanie z nich ułatwia nam kontakt z innymi osobami bez względu na miejsce, w którym przebywają.

Do tej pory korzystanie z mediów społecznościowych należących do Meta było bezpłatne. Teraz ma to się zmienić. Chce tego Unia Europejska.

Chodzi o to, by Meta zaprzestała wykorzystywania danych osobowych internautów w Europie do personalizacji reklam, chyba że uzyska zgodę użytkowników. Użytkownicy platform Facebooka i Instagrama będą musieli zdecydować, w jaki sposób dalej z nich korzystać. Opcja pierwsza to płatny abonament, który pozwoli użytkownikom korzystać z obu platform bez reklam. Druga opcja umożliwia korzystanie z serwisów za darmo, ale jednocześnie wymaga wyrażenia zgody na spersonalizowane reklamy.

Jeżeli te dwie opcje nie przypadną do gustu użytkownicy będą mogli, tak jak teraz, zlikwidować swoje konto.

Ile trzeba będzie zapłacić?

Żeby nie być inwigilowanym trzeba będzie za to zapłacić. Stawka wynosić będzie 14 dolarów, czyli około 60 złotych miesięcznie.

Serwis społecznościowy będzie udostępniany bezpłatnie osobom, które wyrażą zgodę na analizowanie ich aktywności do uczenia maszynowego i personalizowania reklam. Zmiany są efektem unijnego prawa, do którego musi dostosować się Meta - właściciel Facebooka i Instagrama.

Usługa będzie dostępna również bezpłatnie, ale wtedy użytkownik musi wyrazić zgodę na śledzenie i analizowanie wpisów i rozmów. Służą one do profilowania pod kątem dobierania skutecznych reklam oraz jako pożywka do nauki sztucznej inteligencji.

Tak naprawdę teraz również Facebook na nas zarabia. Choć wydaje się, że media społecznościowe są za darmo, my wnosimy swoistą opłatę w postaci danych o naszym zachowaniu oraz treścią wiadomości. Służą one do zautomatyzowanego profilowania w celu wyświetlania reklam, które mogą nas zainteresować. Jak przypomina radiozet.pl im więcej razy w nie klikniemy, tym więcej zarobi na nas Facebook.

Takie zachowanie Meta może stać w sprzeczności z gwarantowanym obywatelom Unii Europejskiej prawem do prywatności.

Dlatego Merta proponuje opłatę w wysokości 14 dolarów od użytkownika za dostęp do Facebooka lub Instagrama bez śledzenia.

Kto będzie chciał dalej korzystać za darmo z mediów społecznościowych będzie musiał wyrazić zgodę na spersonalizowane reklamy.