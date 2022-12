FC Reiter pokonał Red Devils. Torunianie awansowali na szóste miejsce [zdjęcia z meczu i trybun]

Mecz rozegrany w sobotnie późne popołudnie był przedostatnim tegorocznym domowym spotkaniem FC Reiter. Torunianie byli faworytami, ale nie znaczy to wcale, że mieli łatwe zadanie , bo goście z Chojnic zawiesili poprzeczkę całkiem wysoko.

Zobacz zdjęcia z meczu i trybun w galerii:

Już w drugiej minucie spotkania to przyjezdni otworzyli wynik po trafieniu Guladiego Kokoladzego. FC Reiter na wyrównanie musiał poczekać do dziesiątej minuty i był to już ostatni gol w pierwszej części meczu.

Po przerwie górą byli już torunianie - gola na wagę trzech punktów strzelił Daniel Gallego Garcia. Dzięki bramkom swoich Kolumbijczyków gospodarze wygrali więc mecz, w którym padła bardzo niewielka, jak na futsal, liczba bramek.