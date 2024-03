Fenomenalny "Studnia", złoty gol Larionovsa. KH Energa prowadzi już 2:0 w ćwierćfinale!

JKH GKS Jastrzębie - KH Energa Toruń 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Rezerwowy bramkarz Mateusz Studziński okazał się jednym z bohaterów piątkowego meczu, a w sobotę był jeszcze lepszy! Popularny "Studnia" był zaporą nie do przejścia przez 60 minut dla napastników JKH Jastrzębie. Nieważne, mocne strzały z dystansu, sytuacja sam na sam, toruński bramkarz wyciągał wszystko, a gdy był w tarapatach, to też pomagało mu szczęście. W sumie Mateusz Studziński wybronił 49 celnych strzałów gospodarzy.

Niefortunny początek pierwszego meczu w piątek jakby tchnął dodatkową motywację w toruńskim zespole. Po niebezpiecznym zagraniu jedngego z rywali kontuzji nabawił się Julius Pohjanoksa, w 1. tercji do szpitala trafił także Mateusz Zieliński, obu zabrakło w składzie w meczu numer dwa.

Torunianie rozpoczęli od pechowych kontuzji, dwaj gracze trafili do szpitala, ale KH Energa i tak się nie dał JKH GKS Jastrzębie i wygrał pierwszy mecz ćwierćfinału 3:2. Mecz numer 2 w sobotę także na…

Tymczasem w połowie 2. tercji krążek zatrzepotał w jastrzębskiej siatce. Daniła Larionovs zaskoczył Jakuba Lackovicia zagraniem krążka spod bandy. Okazało się, że to był złoty gol w tym meczu.

KH Energa Toruń dokonał niemal niemożliwego. Przed play off w tym roku wygrał zaledwie jeden mecz wyjazdowy, z kolei JKH GKS w ostatnich dziesięciu spotkaniach przed play off odniósł osiem zwycięstw. Kolejne mecze we wtorek i środę na Tor-Torze. Szykują się ogromne emocje i rekord frekwencji.