Ferie zimowe 2024 w Toruniu. Koszykówka, łyżwy, a może taneczne gry i zabawy?

Młodzi miłośnicy tego typu sportu będą mogli wziąć udział w feryjnych zajęciach stworzonych po to, by doskonalić swoje umiejętności na deskorolce. Szkółka deskorolki Let’s Skate wraz z RepublikaPark dopasowuje naukę do umiejętności uczestnika. Organizowane są dwa turnusy – od 12 do 16 lutego oraz od 19 do 23 lutego. Koszt uczestnictwa: 899 zł – wpłata do 14 stycznia, 999 zł – wpłata do 4 lutego, 1099 zł – wpłata od 05 lutego. Cena zawiera: pięciodniowe zajęcia w godzinach 8:30 -16:00, możliwość pozostania na skateparku od godziny 08:00 do godziny 16:30, codzienne bloki treningowe, warsztaty tematyczne, dodatkowe atrakcje i zajęcia, posiłek w ciągu dnia, ubezpieczenie NNW. Zapisy pod numerem telefonu 533 860 447.

