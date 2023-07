Fireshow grupy Synergy Art w Toruniu. Tak było w niedzielny wieczór!

Festiwal w Toruniu

W Toruniu od 14 do 16 lipca trwała 9. edycja Festiwalu Teatrów Ulicznych. Na ulicach Torunia zarówno mieszkańcy, jak i turyści mogli podziwiać wyjątkowe atrakcje powiązane przede wszystkim z teatrem oraz muzyką. W piątek królowała teatralna magia Małego Gotyku, a w sobotę mogliśmy uprzyjemnić sobie czas poprzez wlewanie do codzienności dodatkowego kolorytu. Wtedy też odbyły się interesujące koncerty Sorry Boys oraz Ralpha Kamińskiego. Za to w niedzielę o 16 można było podziwiać spektakl "Magiczna Fasola".