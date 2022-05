Fitnesski stawały na podium w Czechach i Lubawie

Po blisko trzyletniej przerwie związanej z pandemią wirusa COVID-19 rozegrany został czeski wyścig etapowy Gracia - Orlova. Składał się on z pięciu etapów, w tym jednej jazdy indywidualnej na czas. Pierwszego dnia rywalizacji Fitnesski miały do pokonania blisko 100 km etap. Podczas wymagającego podjazdu pod zamek Stramberk najlepiej poradziła sobie Natalia Krześlak, która zajęła 14. lokatę. Drugi dzień, to królewski etap, poprowadzony przez słynny podjazd „Pustevny” przełęczy która znajduje się w Beskidzie Śląsko-Morawieckim. Tego dnia 18. miejsce wywalczyła Karolina Karasiewicz. Trzeci dzień rywalizacji to poranna jazda indywidualna na czas, podczas której torunianki pokazały swoje dobre przygotowanie. Szóstą lokatę wywalczyła Karolina Karasiewicz, trzynastą Maja Wróblewska, szesnastą Natalia Krześlak, siedemnastą Dorota Przęzak a dwudziestą pierwszą Patrycja Lorskowska. Na tym akcencie jednak nie zakończyła się rywalizacja tego dnia. O godzinie 15., zawodniczki przystąpiły do drugiego 68- kilometrowego etapu. Tutaj bardzo dobrze spisała się Karolina Karasiewicz, sięgając po swoje pierwsze podium wyścigu rangi UCI na szosie. Ostatniego dnia zmagań, dla kolarek przygotowano osiem dwunastokilometrowych rund poprowadzonych ulicami miasta Orlova. Również tego dnia, Karolina Karasiewicz wykazała się bardzo dobrym finiszem, kończąc etap na drugim miejscu.