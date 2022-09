For Nature Solutions Apator pokonał Motor! 10 punktów zaliczki przed rewanżem. Mamy pierwsze zdjęcia z meczu i trybun

W piątkowy wieczór żużlowcy For Nature Solutions Apatora Toruń pokonali Motor Lublin 50:40 w pierwszym półfinale PGE Ekstraligi. Nasz zespół jest tym samym bliżej awansu do finału, choć oczywiście przed nim jeszcze bardzo trudne niedzielne spotkanie rewanżowe. Po meczu wśród kibiców zapanowała wielka radość. Oto pierwsza porcja naszych zdjęć z Motoareny, zarówno z rywalizacji na torze, jak i z tego, co działo się na trybunach. Zobacz dużo zdjęć na kolejnych stronach ->>>Czytaj również:Najlepszy mecz Apatora w sezonie. Relacja z meczu z MotoremNightskating na pożegnanie wakacji. Rolkarze przejechali przez Toruń [zdjęcia]

Agnieszka Bielecka