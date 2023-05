For Nature Solutions Apator Toruń po derbach: jest zwycięstwo, ale problemy pozostały

Dwa duże, czternaście mały punktów, lider na miarę play off - to plusy derbów Pomorza. A co dalej? Patryk Dudek nadal bez prędkości, nierówna druga linia i niepokojący regres Mateusza Affelta.

"Anioły" tak mocne, czy po prostu ZOOLeszcz GKM był słaby - odpowiedź na to pytanie poznamy dopiero w kolejnych meczach. W każdym razem 14-punktowe zwycięstwo derbowe traci nieco blask, jeśli weźmiemy pod uwagę kłopoty rywali. Ze zdrowym Nicki Pedersenem mecz mógłby rozstrzygać się w nominowanych.

Co było nowego w toruńskim zespole? Z pewnością tor: znacznie przyczepniejszy, wymagający dla rywali i szybki (czasy o 2-3 sekundy lepsze niż w meczu z Betardem). czy taka nawierzchnia będzie na Motoarenie w kolejnych meczach? - Spróbujemy zablokować pewne tematy. Mamy za sobą dobry występ i chcemy to kontynuować - mówi Robert Sawina. Na pewno to był także nowy i lepszy Krzysztof Lewandowski. Junior słabo zaczął sezon, ale w derbach wreszcie pokazał odważną, ofensywną jazdę i to nie tylko w rywalizacji z rówieśnikami. Lewandowski wyrównał swój punktowy rekord w PGE Ekstralidze, co ciekawe, ten poprzedni także padł w meczu z GKM.

Tyle z plusów (poza, rzecz jasna, fantastycznym Emilem Sajfutdinowem), niestety, są wciąż niepewne punkty w zespole. Zaufania wciąż nie budzi forma i jazda Patryka Dudka, który nie wygrał wyścigu w derbach (w sumie 5 wygranych w 25 biegach tego sezonu, a dzień później przeciętnie zaprezentował się w finale Złotego Kasku w Opolu.

Patryk Dudek eksperymentuje ze sprzętem nowego tunera, Michała Marmuszewskiego z Lublina (co nie znaczy, że zerwał współpracę z Ryszardem Kowalskim). Wielkiego przełomu w jeździe wychowanka Falubazu na razie jednak nie widać. - Wygrywałem wyścigi zespołowo na 5:1, ale mam większe ambicje i chciałbym także odnosić indywidualne wygrane. Trochę pracy przede mną, cały czas walczymy z całym teamem, żeby było lepiej. Chciałbym być w końcu zadowolony, to wciąż nie jest ten "ja", którego chciałbym widzieć na torze - przyznał Dudek uczciwie po derbach.

Bardzo źle wypadł w derbach Mateusz Affelt. Co prawda, od 17-latka nie oczekujemy punktów w każdym wyścigu, ale styl jazdy i porażka z Wiktorem Rafalskim to sygnały ostrzegawcze, które zostały zauważone w teamie. - Martwimy się o Mateusza. Miał juz dobre spotkania na swoim torze, ale teraz coć go dopadło - przyznaje Sawina.

Szkoleniowiec "Aniołów" nie ma łatwego sezonu. Wcześniej dyskusyjne ustawianie składu, kontrowersyjna wypowiedź o dymisji przed meczem w Krośnie, a teraz oberwało mu się za rozegranie ostatniego wyścigi derbowego. Przypomnijmy: zamiast Sajfutdinowa pojawił się junior Krzysztof Lewandowski i grudziądzanie zmniejszyli straty do 12 punktów.

- Musimy dawać szans młodym zawodnikom, jeśli chcemy walczyć potem w play off - tłumaczył Rosjanin. Sama idea może słuszna, ale nijak ma się to do pokrzykiwania w czasie meczu szkoleniowca: "Ciśniemy do końca. To jest ten mecz, w którym możemy pokazać jaką mamy siłę!" (źródło: kulisy derbów w Canal+). - Dyskutowaliśmy o tym w parkingu, to była decyzja Emila, ale biorę za nią odpowiedzialność - przyznał po meczu Robert Sawina. Kolejny mecz For Nature Solutiona Apatora 21 maja na Motoarenie. To będzie prawdziwy test mocy "Aniołów", bo zmierzą się z mistrzem Polski z Lublina z Bartoszem Zmarzlikiem i Jackiem Holderem na czele.