Fotoradar przy Lubickiej w Toruniu do wymiany. Będzie łapać więcej piratów drogowych?

Przez cały ubiegły rok maszyna przy ul. Lubickiej wykonała 2300 zdjęć, co dało jej trzecie miejsce wśród najbardziej "aktywnych" fotoradarów w Kujawsko-Pomorskiem. To jednak nic w porównaniu do roku 2020, kiedy urządzenie przy Lubickiej złapało aż 10 051 piratów drogowych. Wtedy fotoradar ten był bezapelacyjnym królem wśród fotoradarów w naszym województwie.