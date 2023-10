Fundacja "Światło", rekordzista pod względem wybudzeń ze śpiączki, obchodzi jubileusz

- Tego oczywiście się nie zapomina - twierdzi Janina Mirończuk. - Trafił do nas 19-letni Radek z Łabiszyna pod Bydgoszczą. Przewrócił się w szkole i uderzył głową w kamienny schodek. Był w śpiączce. Jego rodzice byli załamani, bo lekarze nie chcieli go już ratować. Przekazali go do nas, do Torunia, a potem była wielka radość, bo wybudził się, wrócił do szkoły i ją skończył.