Gdzie i czy torunianie wyjeżdżają na zbliżające się święta Bożego Narodzenia?

Czy Polacy chętnie wyjeżdżają na święta?

– Rodzina z Niemiec przyjeżdża do nas, bo to jedyna okazja do spotkania – mówi pani Beata, którą mieliśmy okazję spytać o plany na święta. – Moja rodzina chyba nigdy nie wyjechała na święta. One są od spędzania czasu w domu, a nie w hotelach, tak myślę – dopowiada.

Zbliżające się święta Bożego Narodzenia oraz nadchodzący Nowy Rok to świetna okazja do organizacji najróżniejszych wydarzeń.

Królują jarmarki bożonarodzeniowe i oferty last minute

Biuro podróży Ivanti podróże zagraniczne oferuje od początku przyszłego roku. Podobnie jest w biurze podróży Amicus Travel, Najszerszą ofertą mogą pochwalić się biura podróży działające w całej Polsce, takie jak Rainbow, Itaka, Tui i wiele innych. To właśnie tam znajdują się tak popularne wycieczki last minute. W tym roku rządzi Turcja, lecz wycieczki można znaleźć także na Dominikanę, do Tajlandii, Egiptu czy Portugalii. Niemal każda oferta charakteryzuje się tym, że jest all inclusive. Ceny są różne – zaczynają się nawet od 1300 złotych za osobę, ale są także te nieco droższe, bo nawet do 11 tysięcy w przypadku podróży bardziej egzotycznych.

