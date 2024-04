Gdzie jest najtańsza benzyna w Toruniu? RANKING! Sprawdziliśmy stacje w mieście

Zbliża się, a dla niektórych nawet już zaczyna, długi majowy weekend. Jeśli ktoś zdecydował się wziąć wolne w pracy w poniedziałek i wtorek 29 i 30 kwietnia może mieć aż dziewięć dni na odpoczynek. Taki jest w tym roku korzystny układ w kalendarzu. Dla niektórych więc będzie to naprawdę bardzo długi weekend - aż do niedzieli 5 maja.

Ceny paliw w Toruniu. Gdzie jest najtaniej?

Objechaliśmy wszystkie 35 ogólnodostępnych stacji paliw w Toruniu. Ceny na nich wahają się od 6,54 złotych do 7,01 złotych za litr benzyny 95 oktanowej oraz od 6,62 złotych do 7,02 złote za litr oleju napędowego. Na stacjach benzynowych widać ruchy cen. Jeszcze kilka dni temu było na nich nieco taniej.

Za ile zatankujemy w Toruniu? Ceny benzyny w Toruniu – w piątek 26 kwietnia o godzinie 7 (od najwyższej do najniższej). Sprawdźcie w naszej galerii poniżej

Drożej jest też na stacjach paliw niż rok temu na przełomie kwietnia i maja. Specjaliści od tego rynku wyliczają, że w sali Polski benzyna 95-oktanowa zdrożała od 3 do 6 groszy na litrze, a olej napędowy - 30 groszy na litrze.

W długi majowy weekend, do niedzieli 5 maja można jednak skorzystać ze zniżek. Takie proponuje Orlen, Kierowcy należący do programu VITAY mogą zaoszczędzić 40 groszy na litrze. Specjaliści oceniają, że taka oferta może skłonić do obniżek także innych operatorów stacji paliw.

