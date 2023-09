Genialny Emil, wielki Wiktor! Apator Toruń blisko brązowego medalu w PGE Ekstralidze

For Nature Solutions Apator Toruń - Włókniarz Częstochowa 50:40

For Nature Solutions Apator Toruń:

9. Patryk Dudek 3 (1,1,0,1)

10. Wiktor Lampart 10 (2,3,1,1,3)

11. Robert Lambert 12 (3,3,3,2,1)

12. Paweł Przedpełski 7+3 (0,2,2,1,2)

13. Emil Sajfutdinow 15 (3,3,3,3,3)

14. Oskar Rumiński 1 (u,-,1)

15. Mateusz Affelt 3+1 (2,0,1)

16. Krzysztof Lewandowski 0 (0)

Włókniarz Częstochowa

1. Leon Madsen 9+1 (0,2,2,3,2)

2. Jakub Miśkowiak 8+2 (1,1,3,3,d)

3. Kacper Woryna 3 (2,1,u,0)

4. Maksym Drabik 8+1 (3,0,2,2,1)

5. Mikkel Michelsen 6 (2,2,u,2,d)

6. Kajetan Kupiec 5 (3,1,1)

7. Kacper Halkiewicz 1 (1,0,0)

Włókniarz wygrał ubiegłoroczny mecz o brąz, wygrał oba mecze w sezonie zasadniczym, ale w play off to torunianie ostatnio prezentowali się nieco lepiej, mimo fatalnego meczu ostatnio we Wrocławiu. Wydawało się, że w Apatorze będzie także większy głód sukcesu, bo klub na medal w PGE Ekstralidze czeka siedem lat.