Idą lepsze czasy dla toruńskich kierowców? Lewoskręt już jest, teraz pora na bulwar

Łatwego życia w ostatnim czasie kierowcy w Toruniu nie mieli. Na lewobrzeżu przez sześć i pół miesiąca trwała budowa lewoskrętu z ulicy Poznańskiej w Prüfferów. W tym czasie obowiązywał uciążliwy objazd. Ulica Poznańska na odcinku od numeru 49 (na wysokości klasztoru Franciszkanów) do skrzyżowania z ul. Hallera była zamknięta dla ruchu, trzeba było ten odcinek omijać ulicami Hallera, 63. Pułku Piechoty, Andersa i Drzymały. Początkowo budowa miała potrwać zaledwie dwa miesiące. Napotkała jednak na liczne przeciwności, a wraz z wydłużaniem się terminu zakończenia prac wzrastało niezadowolenie szczególnie mieszkańców Podgórza. Coraz częściej też podnoszono sens całej inwestycji.

Doczekaliśmy się

Na szczęście od przedświątecznego piątku tematu już nie ma. Poznańska jest już w całości przejezdna, można z niej skręcić w Prüfferów, a całość kosztowała prawie trzy miliony złotych. Przy okazji m. in. powstało 1820 metrów kwadratowych nowej jezdni, przejście dla pieszych zyskało azyl, poprawiono odwodnienie jezdni, wykonano nowe chodniki po stronie południowej, zwiększono przepustowość kanału deszczowego w ulicy Prüfferów, przebudowano infrastrukturę teletechniczną i zamontowano nowe, energooszczędne oświetlenie uliczne.

Obecnie przywrócono już poprzednie rozkłady jazdy autobusów MZK, a do tego uruchomiono nową linię nr 21 na trasie: Poznańska pętla – Poznańska, Inowrocławska, Drzymały, Poznańska, Most im. J. Piłsudskiego, Plac Rapackiego, Aleja Solidarności – Odrodzenia. Autobusy kursują tylko w godzinach szczytu w dni nauki szkolnej.

Niebawem pojedziemy bulwarem

Od Ślimaka Getyńskiego do Bramy Klasztornej kierowcy jeździć będą po kostce brukowej. Na tym odcinku będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 20 kilometrów na godzinę. Z kolei między Bramą Klasztorna a ulicą Warszawską wylano asfalt. Tab będzie ograniczenie prędkości do 30 kilometrów na godzinę.