Ile będą zarabiać nauczyciele w 2024? Jakie podwyżki planuje rząd dla dyplomowanych, mianowanych i początkujących?

Trudny i odpowiedzialny zawód nauczyciela wynagrodzony

Ile obecnie zarabiają nauczyciele w Polsce?

Projekt podwyżek dla nauczycieli w 2024

Od 1 stycznia 2024 r. kwota bazowa dla nauczycieli ma wynosić 4 471,28 zł, co oznacza wzrost o 489,73 zł (12,3%). To przełoży się oczywiście na podwyżki parametru średniego wynagrodzenia nauczycieli

Jak będą wyglądały nauczycielskie pensje po podwyżkach?

Nie tylko podwyżka pensji, ale również bon na laptopa

Rok 2024 przynosi dla nauczycieli wiele korzyści poza oczekiwanymi podwyżkami. Oprócz zwiększenia wynagrodzeń, nauczyciele mogą także liczyć na dodatkowe wsparcie w postaci bonu na zakup laptopa o wartości 2500 zł. To inicjatywa mająca na celu ułatwienie nauczycielom dostępu do narzędzi edukacyjnych oraz nowych technologii, co przyczyni się do efektywniejszej pracy w edukacji.