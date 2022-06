Inowrocław. Tragiczny wypadek z udziałem motocykla i auta osobowego. Nie żyje motocyklista

Do bardzo groźnego wypadku doszło w niedzielne popołudnie na Szosie Bydgoskiej na wyjeździe z Inowrocławia. Samochód osobowy marki Volkswagen skręcając w lewo nie zauważył wyprzedzającego go z tyłu motocykla i doszło do zderzenia. Niestety w wyniku zdarzenia kierowca zmarł.

Volkswagenem podróżowały dwie osoby, które nie ucierpiały.

Oprócz ZRM na miejscu zdarzenia pracowały też policja oraz dwa zastępy straży pożarnej. Na trasie mogą występować jeszcze utrudnienia.