Jakie przywileje są planowane dla seniorów w 2024 roku? Mamy listę!

Dlaczego wsparcie seniorów jest tak ważne?

Zwroty ze skarbówki są sukcesywnie rozsyłane do osób, które złożyły rozliczenia podatkowe. Emeryci i renciści szczególnie na tym zyskują. A ile otrzymują podatnicy? Przeciętnie może to by sporo ponad…

Za co seniorzy mniej zapłacą?

wyrobienie paszportu - normalnie kosztuje to 140 złotych, ale seniorzy do 70. roku życia zapłacą jedynie 70 złotych. Starsi od nich mają jeszcze korzystniejszą sytuację - wyrobienie paszportu jest w pełni darmowe!

Co z Ogólnopolską Kartą Seniora?

Darmowe leki dla seniorów!

Wiek senioralny to okres, w którym zdecydowanie częściej chorujemy. Potrzeba wtedy większej liczby leków tak, aby zadbać o zdrowie organizmu. Ważne jest to, aby nie zaprzestawać leczenia i suplementacji. Dlatego też ministerstwo zdrowia regularnie publikuje zaktualizowane, szerokie katalogi bezpłatnych leków dostępne dla osób powyżej 65. roku życia!

Komunikacja tańsza dla osób starszych

W komunikacji miejskiej seniorzy płacą mniej - dotyczy to również transportu publicznego, W przypadku pociągów oznacza to korzystne ulgi (37%), ale niektóre miasta na komunikację miejską gwarantują nawet całkowicie darmową jazdę.

Seniorze, pamiętaj o profilaktyce!

Im jesteśmy starsi, tym ważniejsze jest profilaktyczne badanie się. Przed rozpoczęciem wieku senioralnego można wykonać część badań, w tym mammografię. To zaleca się kobietom już od 50 do 69 roku życia. Z kolei obie płcie mogą skorzystać ze specjalnego programu odtytoniowego - jest on skierowany do wszystkich po 65. roku życia.