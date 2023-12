Jest praca dla strażaków w Toruniu. Kogo szuka Komenda Miejska PSP?

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu ogłosiła nabór. Ma pracę dla 4 stażystów. Żeby jednak nim zostać, trzeba między innymi wejść samodzielnie po drabinie nachylonej pod kątem 75 stopni na wysokość 20 metrów i zejść tą samą drogą. To test leku wysokości.

Nabór do straży pożarnej w Toruniu – dla kogo?

Nabór skierowany jest przede wszystkim do osób, które nie pracowały wcześniej w Państwowej Straży Pożarnej, ponieważ dotyczy on kandydowania na stanowisko stażysty w służbie przygotowawczej. Po zakończeniu stażu – trwającego zwykle 3 lata - docelowe stanowisko to starszy ratownik lub starszy ratownik-kierowca. Planowany termin przyjęcia do służby to I kwartał 2024 roku. - W czasie stażu zarobki takiego strażaka oscylują wokół najniższej krajowej - mówi młodszy brygadier Aleksandra Starowicz oficer prasowy toruńskich strażaków. Jeśli ktoś chce pracować jako strażak to przede wszystkim: nie może być karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

musi w pełni korzystać z praw publicznych;

musi posiadać co najmniej wykształcenie średnie;

musi być zdolny zarówno fizycznie, jak i psychicznie do pełnienia służby.

Dobrze mieć już wstępne szkolenia

Oczywiście posiadanie szkolenia lub kursy strażackiej oraz wcześniejsza służba w Ochotniczej Straży Pożarnej są elementami, które działają na korzyść kandydata. Liczą się również dodatkowe umiejętności jak między innymi: bycie ratownikiem medycznym, posiadanie prawa jazdy na auta ciężarowe, patentu żeglarskiego lub umiejętność obsługi żurawi lub innych podobnych urządzeń.

Nabór do straży pożarnej w Toruniu - jak przebiega?

Postępowanie kwalifikacyjne zaczyna się od oceny złożonych dokumentów. Potem przychodzi czas na testy: sprawnościowy i lęku wysokości.

Test sprawnościowy składa się z kilku elementów. Pierwszy to podciąganie się na drążku. Trzeba do niego doskoczyć, potem kandydat zajmuje pozycję w zwisie na drążku (nachwytem lub podchwytem) z ramionami wyprostowanymi w stawach łokciowych. Na komendę „start”, podciąga się tak, aby broda znalazła się powyżej drążka i wraca do pozycji wyjściowej, następnie ponawia ćwiczenie. Oceniający głośno podaje liczbę zaliczonych podciągnięć.

Bieg po kopercie

Kolejny element tego testu to bieg po kopercie. Na komendę „start” rozpoczyna się bieg, w którym pokonać trzeba trzykrotnie bez przerw dystans „po kopercie” o wymiarach 3 na 5 metrów omijając w określonej kolejności stojaki, których nie wolno przewrócić. W momencie przewrócenia stojaka próba jest przerwana. Próba może być przeprowadzona 2 razy. Do oceny ogólnej zostaje wybrany jej korzystniejszy wynik.

Sprawdzian wydolności

Trzeci element to test wydolnościowy. Polega on na ciągłym biegu między dwoma punktami oddalonymi od siebie w linii prostej o 20 metrów. Zawodnik musi dostosować tempo biegu do sygnału dźwiękowego. Z każdym poziomem sygnał dźwiękowy zwiększa swoją częstotliwość, przez co wymusza stopniowe zwiększanie prędkości biegu. Trwa to aż do momentu, kiedy zawodnik nie jest w stanie pokonać danego odcinka w wyznaczonym czasie.

Po zaliczeniu tych testów przeprowadzany jest test leku wysokości. Polega on na samodzielnym wejściu po drabinie nachylonej pod kątem 75 stopni na wysokość 20 metrów. Trzeba też tą samą drogą zejść.

