Joanna Jędrzejczyk prywatnie. Gwiazda MMA mieszka w pięknym domu i kocha egzotyczne podróże [prywatne zdjęcia]

Joanna Jędrzejczyk ogłosiła, że kończy profesjonalną karierę MMA i nie wejdzie już do oktagonu. Gwiazda federacji UFC zapisała piękne karty w jej historii - zdobyła pas mistrzowski w kategorii słomkowej i wielokrotnie broniła go z dużym powodzeniem. Obecnie Jędrzejczyk planuje macierzyństwo i deklaruje, że nie chce już walczyć. Na co dzień słynna wojowniczka mieszka w pięknym domu. Jej wielką pasją są egzotyczne podróże - w połowie czerwca odwiedziła Tajlandię. Zobacz na kolejnych stronach prywatne zdjęcia Joanny Jędrzejczyk! Możesz je przeglądać przy użyciu ekranu smartfona lub strzałek na klawiaturze komputera

