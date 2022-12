Joanna Krupa poprowadzi finał "Top Model". A jaka jest prywatnie? To kochająca mama! Mieszka w pięknym domu w Kalifornii. Co za wnętrza!

Kim jest Joanna Krupa? Modelka kocha zwierzęta

Joanna Krupa urodziła się w 1979 roku w Warszawie, ale już jako mała dziewczynka wyjechała z rodziną do Stanów Zjednoczonych. Tam trenowała taniec, uczęszczała też do szkoły modelek. Jej kariera nabrała tempa. Była na okładkach takich magazynów jak:

Modelka bardzo mocno angażuje się w działalność na rzecz zwierząt. Związana jest m.in. z organizacją People for the Ethical Treatment of Animals (PETA). Sprzeciwia się noszeniu futer i mocno zachęca do adopcji zwierząt ze schroniska. Sama jest wielką wielbicielką psów.