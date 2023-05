Jubileusz Szkoły Specjalnej nr 19 w Toruniu. Zobacz, jak świętowano na Rubinkowie

Zespół Szkół nr 19 to dziś przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością, szkoła podstawowa i szkoła przysposabiająca do pracy. W placówce działają także oddziały dla uczniów z autyzmem, a nauka dostosowana jest do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci. W środę, 10 maja placówka obchodziła jubileusz 110-lecia istnienia. Uroczystość z udziałem prezydenta Torunia Michała Zaleskiego uświetniły m.in. występy artystyczne. A jaka jest jej historia?

Przypomnijmy. Szkołę Specjalną w Toruniu otwarto w roku 1913 pod obecnym adresem Szosa Chełmińska 40 pod nazwą „Hilfsschule für Schwachbefahigte”. Była to szkoła z 4 oddziałami, w której uczyło 5 nauczycieli. Dzisiaj w tym samym budynku znajduje się przedszkole.

W 1935 roku placówka specjalna funkcjonowała na starówce - przy ul. Prostej 4. Po drugiej wojnie światowej ulokowano ją w kamienicy przy ul. Kościuszki 24. Potem - chcąc polepszyć warunki uczniów - szkołę przeniesiono do budynku przy ul. Moczyńskiego. To się nie do końca udało. Małe klasy i ciasne korytarze rekompensował jednak dziedziniec z miejscem na ogród. Mimo wszystko szkoła działała prężnie, rozwijając zdolności i talenty uczniów poprzez pracę w kilku pracowniach.

We wrześniu 1991 roku placówkę, przy wydatnej pomocy Społecznego Komitetu Budowy Szkoły, przeniesiono ponownie, tym razem do obecnego budynku przy ul. Dziewulskiego 41C.

23 lutego 2011 roku Szkole Specjalnej nr 19 nadani imię bł. ks. S. W. Frelichowskiego. Była to druga placówka oświatowa w kraju, która za patrona obrała sobie bohaterskiego duchownego.