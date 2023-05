Kanadyjski talent w "Katarzynkach". Keishana Washington kolejnym wzmocnieniem Energi Krajowej Grupy Spożywczej

Nowa snajperka toruńskiej drużyny jest absolwentką uczelni Drexel, w której była największą gwiazdą drużyny „Smoków”. Kanadyjka ma 23 lata, 170 cm wzrostu i może grać na dwóch pozycjach. - To klasyczny combo guard. Obejrzałem kilka meczów z jej udziałem i wiem, że najlepiej czuje się na pozycji rzucającego obrońcy, ale radzi sobie także w roli rozgrywającej - podkreśla trener Elmedin Omanić.

Drexel Dragons to tegoroczny wicemistrz konferencji Colonial Athletic Association w NCAA. Nowa „Katarzynka” notowała w swoim ostatnim roku akademickiej koszykówki świetne statystyki: 27.7 pkt, 3.4 zbiórek i 3.7 asyst na mecz, co dało jej zasłużony tytuł Player of the Year jej konferencji. Po raz drugi z rzędu została wybrana do najlepszej piątki rozgrywek, a wcześniej zdobyła także nagrodę najlepszej rezerwowej CAA (2020 rok).