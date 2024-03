Kandydaci na prezydenta Bydgoszczy w niedzielę przedstawili swoje kolejne propozycje

Z kolei Łukasz Schreiber mówił o programie "Młoda Bydgoszcz".

- Bydgoszcz nie jest oceniana jako miasto, do którego ciągną ludzie, żeby tutaj żyć. Nie możemy zadowalać się stwierdzeniem, że ludzie wyprowadzają się na wieś i dlatego mamy spadek liczby mieszkańców. W ciągu 13 lat prezydentury pana Rafała Bruskiego według GUS-u ubyło nam 40 tysięcy osób. To bardzo dużo, ponad 10 procent. Bydgoszcz jest jedynym wojewódzkim miastem obok Poznania, w którym ten wskaźnik jest tak wysoki. Z tego trzeba wyciągnąć wnioski i stąd wziął się nasz program "Młoda Bydgoszcz". Nie dotyczy on tylko młodych ludzi z naszego miasta, ale i tych, którzy przyjeżdżają tu studiować. Atrakcyjność miasta to jest komunikacja miejska, wielkie imprezy, które chcemy tu przywrócić, to również kwestia tego, by Bydgoszcz była miastem sportu. Atrakcyjność studiów, to także atrakcyjność kierunków. Staramy się w ostatnich latach, by medycyna wróciła na bydgoskie uczelnie. To, obok prawa, najbardziej prestiżowy kierunek. Mamy też program "Studiuj i pracuj w Bydgoszczy", dzięki któremu chcemy wzmocnić akademicką Bydgoszcz. Program ten powinien wyłonić akademickich liderów, na których powinno nam zależeć i trzeba będzie zrobić wszystko, by ich zatrzymać w naszym mieście. Zaproponujemy dla nich 50-procentową dopłatę do czynszu przez pierwszych pięć lat po studiach. Musimy też wzmocnić Juwenalia. To powinno być wielkie święto młodych ludzi przy wsparciu magistratu. Trzeba również stworzyć takie warunki, żeby rodowici bydgoszczanie, którzy wyjechali studiować do innych miast, do nas wrócili.