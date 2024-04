Kandydat Zaleski proponuje: więcej wsparcia dla różnych grup społecznych

Przypomnijmy, że rządzący Toruniem jako prezydent od 2022 roku Michał Zaleski walczy o szóstą kadencję w tej roli. W niedzielę 21 kwietnia w drugiej turze wyborów na to stanowisko zmierzy się z Pawłem Gulewskim (Koalicja Obywatelska).

Wybory na prezydenta Torunia: co proponuje Michał Zaleski?

W piątek 12 kwietnia podczas konferencji prasowej Michał Zaleski przedstawił swoje propozycje dotyczące sfery społecznej. Jak zaznaczył, z ich realizacją nie powinno być problemów. Podstawą do tego są decyzje już podjęte przez władze Torunia, w tym Radę Miasta.

Michał Zaleski proponuje: będą kolejne domy pobytu dla seniorów

- Jest też program modernizacji Domu Pomocy Społecznej przy Szosie Chełmińskiej. Jego środkowa część zostanie przebudowana na filię Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego. W planach jest uruchomienie opieki długoterminowej w miejscu zamieszkania. Trwa procedura zakupu pierwszych dwóch samochodów, którymi do domu pacjenta będą mogły ze sprzętem dojechać osoby zapewniające taką opiekę - mówił Michał Zaleski.

Mówił on też o stworzeniu całodobowej przychodni stomatologicznej na bazie ustaleń z władzami UMK, w efekcie uruchomieniu kierunku stomatologia w Collegium Medicum UMK. Nowości mają się pojawić w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim przy ulicy Batorego: oddział rehabilitacji kardiologicznej, centrum chorób urologicznych oraz drugi robot da Vinci.

- Mamy już fundusze z Ministerstwa Sportu i Turystyki na modernizację orlików. Jest ich w Toruniu 24. Powstać musi system corocznych remontów takich obiektów, od dwóch do czterech, bo są już mocno zużyte - stwierdził Michał Zaleski.

Wybory na prezydenta Torunia: nowe hasło i kolor Michała Zaleskiego

Co ciekawe, podobne propozycje, choćby w sprawie DPS-u, przedstawiał konkurent Michała Zaleskiego, Paweł Gulewski. Skąd ta zbieżność? Jak mówił Michał Zaleski, to efekt tego, że wiele z tych propozycji Paweł Gulewski przygotowywał jako jego zastępca, którym był do niedawna.

Michał Zaleski przed drugą turą wyborów nie tylko składa propozycje programowe. W porównaniu z okresu przed pierwszą turą zmienione zostało hasło jego kampanii - na "Sprawdzony prezydent". Inny jest też kampanijna barwa Michała Zaleskiego - granat zastąpiła biel.