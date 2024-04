Karambol pod Toruniem. Zderzenie dwóch ciężarówek. Były utrudnienia w ruchu

Do zdarzenia drogowego z udziałem dwóch samochodów ciężarowych doszło w miejscowości Suchatówka w powiecie inowrocławskim, w gminie Gniewkowo. Na DK 15 między Toruniem a Inowrocławiem wprowadzono ruch wahadłowy.

Jak poinformowała policja, utrudnienia w ruchu mogą potrwać ok. 1,5 godziny (do ok. 14.00).