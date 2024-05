Kiedy będzie otwarty wiadukt między Złotorią a Nową Wsią? Znamy datę!

Wiadukt został zamknięty 7 maja. Wiązało się to z komplikacjami w sytuacji drogowej za wschodnią granicą Torunia. Biegnącą przez ten obiekt drogą wojewódzką nr 657 wiedzie jedna z tras ucieczki przez korkującym się w godzinach szczytu odcinkiem drogi krajowej nr 10. Obecnie rano na "dziesiątce" na kilometry rozciągnięty jest sznur samochodów zmierzających do Torunia, po południu - w odwrotnym kierunku. Duży kłopot powstał z dowożeniem dzieci do szkół. Gmina Lubicz apelowała nawet o przesunięcie terminu remontu na wakacje, ale bezskutecznie - Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad uznała, że opóźnienie naprawy wiaduktu byłoby niewskazane i wiązałoby się z niebezpieczeństwem.