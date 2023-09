Kiepski początek sezonu w wykonaniu Arrivy Twarde Pierniki Toruń

Start Lublin - Arriva Twarde Pierniki Toruń 102:85 (23:18, 33:26, 24:19, 22:22)

O'Reilly 23 (3), 7 as., Durham 22 (3), 8 zb., 9 as., Gabrić 15 (3), Wade 7, Put 4 oraz Benson 14, Krasuski 12 (3), Dziemba 5 (1), Pelczar 0, Kępka 0.

Filipović 14 (2), 9 as., Rakocević 10, Smith 8 (1), Kunc 4, Tomaszewski 4 oraz Diggs 18 (6), Cel 16 (1), 9 zb., Diduszko 11 (1), Sowiński 0, Szymański 0.

Zgoda, Start Lublin zbudował na ten sezon ciekawy skład i był bez wątpienia faworytem. Prawdą jest także fakt, że zabrakło w zestawieniu gospodarzy czołowego polskiego zawodnika Jakuba Karolaka, a kilku innych ostatnio dręczyły kontuzje. Wydawało się, że torunianie będą w stanie przynajmniej postraszyć gospodarzy.

Niestety, nie z taką defensywą. To nie będzie raczej mocna strona ekipy Srdjana Suboticia, ale można było chyba oczekiwać nieco więcej. Torunianie już do przerwy stracili aż 55 punktów. W całym meczu gospodarze mieli 56 proc. z gry, z czego katastrofalne w skutkach dla Twardych Pierników aż 50 procent z dystansu. Nie do zatrzymania był duet obwodowych Startu Jabril Durham - Liam O'Reill, który oprócz 55 punktów na wysokiej skuteczności dołożył też 16 asyst.