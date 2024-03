Koalicja Obywatelska chce sięgnąć po fotel starosty toruńskiego. Oto jej kandydaci do rady powiatu

Wybory 2024. Marszałek Całbecki wspiera kandydatów KO do rady powiatu

Marszałek Całbecki w zaplanowanych na 7 kwietnia wyborach samorządowych ponownie będzie kandydatem KO do sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego. Jako mieszkaniec powiatu toruńskiego wsparł tych, którzy chcą znaleźć się w radzie powiatu.

- Proszę oddać głos na tych kandydatów - mówił marszałek Całbecki podczas prezentacji. - To jest moja drużyna, wszyscy jesteśmy kandydatami KO. To bardzo ważne, aby w tych wyborach potwierdzić wspaniały sukces, jaki odnieśliśmy w niedawnych wyborach parlamentarnych. Jestem przekonany, że 7 kwietnia w wyborach samorządowych zwyciężymy, a sukces będzie nawet jeszcze większy, bo nasi kandydaci to fantastyczni samorządowcy, działacze społeczni, ludzie, którzy na co dzień swoim autorytetem, swoją pracą udowodniają kim są. Chcę podziękować Mirkowi Graczykowi, który jest w KO koordynatorem wyborów do Rady Powiatu Toruńskiego. Jest on znany jako człowiek niezwykle skuteczny. Dzisiaj odpowiada on w Urzędzie Marszałkowskim za modernizację i rozbudowę dróg wojewódzkich i proszę mi wierzyć, nie wiem, co ja bym zrobił bez niego. Opanował ten żywioł w niełatwym momencie, kiedy wiele inwestycji mieliśmy na niezbyt dobrym etapie ich realizacji. Dzisiaj to wszystko wygląda zupełnie inaczej. Rocznie oddajemy do użytku 100 kilometrów zmodernizowanych dróg. W realizacji są projekty drogowe na 2 miliardy złotych.