Kolejna premiera w toruńskim teatrze. To kultowy we Francji eksperyment literacki

"Ten spektakl nigdy się nie powtórzy. Jest to po prostu matematycznie niemożliwe" - tak "Ćwiczenia stylistyczne" zapowiada toruński teatr.

To będzie absolutnie nietypowy spektakl. Co zdarzyło się w autobusie miejskim linii S? To, jaką historię widzowie poznają, zależeć będzie od tego, kto ją opowie. I jak. Twórcy spektaklu „Ćwiczenia stylistyczne” zapowiadają, że mają na to 99 sposobów. Komicznie lub tragicznie, erotycznie, a może na bogato? O tym, które zostaną zagrane danego wieczora, zadecydują publiczność i los.

"Mistrzostwo stylu, finezja i dowcip złożą się na unikalną kompozycję, a widzów czeka brawurowa, pełna humoru zabawa językiem i konwencjami teatralnymi. Wsiądźcie z nami do tego nieco szalonego autobusu, w którym otwieramy warsztat teatru potencjalnego" - czytamy w zapowiedzi spektaklu.

Spektakl w reżyserii Evy Rysovej to hołd dla wyobraźni i różnorodności. Scenariusz opiera się na kultowych we Francji „Ćwiczeniach stylistycznych” Raymonda Queneau, czyli eksperymencie literackim, który inspiruje twórców na całym świecie.