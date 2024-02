Komendant wojewódzki strażaków przekazał władzę dotychczasowemu zastępcy

Zmiany w PSP w Toruniu

Ze służby w Państwowej Straży Pożarnej odszedł p. o. Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Sławomir Herbowski. Nie krył wzruszenia z tego powodu. W poniedziałek, w obecności m. in. Komendanta Głównego PSP nadbryg. Mariusza Feltynowskiego, przekazał swoje obowiązki dotychczasowemu swojemu zastępcy st. bryg. Markowi Rusoniowi. Będzie on je pełnił do czasu powołania nowego Komendanta Wojewódzkiego PSP.