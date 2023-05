Komunia święta w Polsce, a skarbówka. Te prezenty mogą zainteresować Urząd Skarbowy! Uważaj na podatek od darowizny

Komunia święta w Polsce, a skarbówka. Przyjęcia komunijne stają się coraz droższe. Niestety jest to wynik współczesnej mody, a nie tradycji. Co gorsze dla wielu może oznaczać problem z Urzędem Skarbowym. Sprawdź, czy musisz zapłacić podatek od darowizny za prezent komunijny? Oto szczegóły!WIĘCEJ NA KOLEJNYCH STRONACH>>>

Komunia święta w Polsce, a skarbówka. Przyjęcia komunijne stają się coraz droższe. Niestety jest to wynik współczesnej mody, a nie tradycji. Co gorsze dla wielu może oznaczać problem z Urzędem Skarbowym. Sprawdź, czy musisz zapłacić podatek od darowizny za prezent komunijny? Oto szczegóły!

Kwestia, ile dać do koperty na Komunię Świętą, jest zależna od wielu czynników, takich jak relacja z dzieckiem, sytuacja finansowa, zwyczaje regionalne i osobiste preferencje. Nie ma ściśle określonej kwoty, która jest uznawana za standardową lub obowiązującą.

W Polsce często przyjmuje się, że darowizna na Komunię Świętą powinna mieścić się w granicach 50-200 złotych. Natomiast sam podatek od darowizny w przypadku wręczania prezentu komunijnego może niemiło zaskoczyć obdarowanego. W przypadku większych kwot pieniędzy lub droższych przedmiotów jesteśmy zobowiązani uregulować podatek od darowizny. W ostatnich latach gołym okiem możemy zaobserwować wzrost wartości prezentów komunijnych. Kiedyś były zegarki lub rowery, dzisiaj to laptopy, skutery czy hulajnogi elektryczne i inne, jeszcze kosztowniejsze prezenty ociekające przepychem. To przyczynek do tego, by sprawą zajęła się skarbówka. OTO GRUPY PODATKOWE W RAMACH PODATKU OD DAROWIZNY. TYLE MOŻESZ ZAPŁACIĆ! TU WIĘCEJ>>>

Ile podatku od prezentu komunijnego? Skarbówka sama wskaże, gdzie i ile mamy zapłacić Nie ma jednej kwoty podatku od prezentu komunijnego, jaką trzeba zapłacić po przekroczeniu limitu. Wszystko zależy od kwoty przekroczenia limitu ustalonego przez skarbówkę i przynależności do grupy podatkowej. Limity zmieniają się także co roku, więc kwota podatku od darowizny w jednym roku może być inna od kwoty podatku pobieranej od tej samej wartości w innym roku.

To na podstawie zgłoszenia do skarbówki wyliczany jest podatek od prezentu komunijnego, gdy wystąpi konieczność jego opłacenia. Wówczas skarbówka sama wskaże, gdzie i ile zapłacić.

Jak uniknąć podatku od darowizny? Jest wyjście Co warto podkreślić, nie każdy musi płacić podatek od darowizny z tytułu przekazania kosztownego prezentu komunijnego. Na specjalne zwolnienie z podatku możemy liczyć, gdy prezent przekazała najbliższa rodzina dziecka.

Nawet podarowanie prezentu przekraczającego swoją wartością limit 10434 zł może zostać zwolnione z podatku od prezentu komunijnego, jeśli prezent przekazała osoba z I grupy podatkowej i zgłosimy taki fakt do urzędu skarbowego. Musimy tego dokonać zgodnie z opisywanym powyżej sposobem zgłaszania darowizny do skarbówki, czyli w ciągu 6 miesięcy od otrzymania prezentu, na formularzu SD-Z2 i z dokumentem wskazującym wartość