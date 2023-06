Koncert Super Trio w Hard Rock Pubie Pamela w Toruniu. Zobaczcie fotorelację z wydarzenia

Koncert nie odbył się bez licznych bisów oraz długich rozmów z publicznością już po koncercie. Entuzjastyczne przyjęcie przez publikę i sam koncert skomentował lider Super Trio, Witek Łukaszewski.

- W Hard Rock Pubie Pamela, jak zwykle była świetna atmosfera i doskonale nam się grało. Darek przez lata działalności dorobił się znakomitej i wyselekcjonowanej publiczności. To od razu czuje się ze sceny. Po prostu czujemy tak, jak nasze dźwięki wchodzą w ludzi, czyli fantastycznie . Sprężenie zwrotne w najlepszym wydaniu! Mamy nadzieję powrócić do Pameli na początku października i dać czadu. To miejsce jest tego warte...