Koniec kultu pracy - ogłosiło pokolenie Zet. I co z tego wynikło?

- Marzenia versus rzeczywistość - gorzko podsumowuje swoją obecną sytuacje Patryk, 25-letni magister politologii. Nie chciał być niewolnikiem, jak mówi, i nie wziął etatu w "korpo". Firma na etat zatrudniła kogoś innego, a jemu podziękowała.

-Wróciłem do pracy za barem, którą poznałem na studiach. Mam nadzieję, że chwilowo. No i znów się podpiąłem pod kroplówkę rodziców. Bez pieniędzy od nich nie opłaciłbym czynszu i rachunków. Plany? Po pierwsze wyjazd z Torunia do Warszawy, a przynajmniej Gdańska - mówi Patryk. Wierzy, że gdzieś w wielkim mieście czeka na niego praca, która da mu satysfakcję, da zarobić i zostawi czas, by żyć. Zdecydowanie taka bez wyrywania sobie rękawów i ślęczenie w niej do wieczora.