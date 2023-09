Kraksy, kontuzje i rozczarowania. Apator Toruń poza finałem PGE Ekstraligi

Betard Wrocław - For Nature Solutions Apator Toruń 51:39

Dramat zaczął się w biegu 6. Maciej Janowski szykował się do startu, ale z powodu awarii jego motocykl wystrzelił w powietrze i spadł mu na prawą stopę. W kolejnych wyścigach groźnie upadku zaliczyli Kowalski i Wright, Brytyjczyk nie był zdolny do dalszych startów i trener Dariusz Śledź stracił kolejnego zawodnika.

Patryk Dudek: - Była wiara, było podejście do meczu. Pierwsza seria po prostu nie poukładała nam się po naszej myśli. Potem próbowaliśmy gonić wynik, wykorzystać kontuzje w zespole gospodarzy, ale te straty z początku meczu były za duże, a juniorzy Betardu udźwignęli odpowiedzialność.

Gdy wydawało się, że wszystko stracone, to nagle Dudek i bezbadziejny dotąd Przedpełski pokonali podwójnie Łagutę i Pawlickiego! Straty zostały zmniejszone do 4 punktów.

To nie był jednak ostatni zwrot akcji w tym niezwykłym spotkaniu. W odpowiedzi juniorska para Kowalski - Małkiewicz ogrywa podwójnie Lamberta...

To był kluczowy wyścig dnia i właśnie 16-letni Małkiewicz okazał się bohaterem meczu. To wychowanek GKM, który do końca sezonu został wypożyczony do wrocławskiego zespołu, ale tam chyba nikt nie podejrzewał, jak dużą rolę odegra w play off. Na jego tle popisy bardziej doświadczonych juniorów Apatora lepiej pominąć milczeniem.