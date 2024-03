Kto może być beneficjentem dodatku w wysokości 600 złotych, wypłacanego przez ZUS, bez względu na wiek i moment otrzymania świadczenia?

Zmiany w dodatku dla sieroty zupełnej - ile teraz wynosi?

Kto otrzyma świadczenie w ZUS?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych objaśnia, że prawo do otrzymywania tego świadczenia otrzymują tzw. sieroty zupełne. Kto to? Są to osoby nieposiadające obojga rodziców - lub będące w sytuacji, w której ojciec był nieznany. Co istotne, działa to bez względu na wiek!