Kuguarzyce na Żeglarskiej. To nowy spektakl Teatru Muzycznego w Toruniu

Czy kobiety mogą "polować” na dużo młodszych od siebie mężczyzn? Odpowiedź być może niektórzy znajdą w spektaklu "Kuguar. Musical”. To najnowsza propozycja Teatru Muzycznego w Toruniu.

Kim są tytułowe "kuguarzyce”? "Kuguar” to gatunek drapieżnej pumy, który stał się także synonimem atrakcyjnych kobiet w średnim wieku, szukających romantycznych lub seksualnych relacji ze znacznie młodszymi od siebie mężczyznami.

Kuguarzyce w teatrze w Toruniu: to spektakl o kobiecości

Spektakl "Cougar: The Musical” autorstwa Donny Moore swoją premierę miał na scenie Off-Broadway w Nowym Jorku w 2012 roku. W Polsce jako pierwszy po ten tytuł sięgnął Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny z Torunia. Więcej informacji z Torunia i okolic przeczytasz >>>TUTAJ<<<< - Co zadecydowało o tym, że sięgnęłam po ten tytuł? Mój pesel - śmieje się Agnieszka Płoszajska, reżyserka spektaklu "Kuguar. Musical” w Teatrze Muzycznym w Toruniu. - Od dawna miałam go wśród swoich pomysłów. Nadszedł moment, by się nim zająć.

Jak zapowiada Teatr Muzyczny, jest to musical, który potrafi wywołać zarówno łzy śmiechu, jak i wzruszenia. Przy całej komediowości i przejaskrawieniu sytuacji, każdy (a w szczególności kobiety) może odnaleźć w nim nieco swojej historii. Musical przedstawia „kuguarzyce” nie tylko jako kobiety „polujące” na młodszych mężczyzn, które pragną czerpać więcej ze swojego życia, ale też w lekki sposób pokazuje ich wewnętrzne odczucia, motywacje i doświadczenia. Nie ma tu tematów tabu, czegoś, o czym nie wypada mówić głośno. Z dużą dozą ironii traktowane są też stereotypy, starzenie się i ludzkie słabości, a każdy widz musi nabrać dużo dystansu do siebie i przedstawianego tu świata. - Kobiety ze spektaklu łączy nie pociąg do młodszych mężczyzn, ale to, że szukają pomysłu na drugą połowę swojego życia. Każda chce żyć pełnią życia. Tak naprawdę jest to spektakl o kobiecości - dodaje Agnieszka Płoszajska.

- Co do wizerunku kobiet związujących się z młodszymi mężczyznami to wierzę, że nie jest on już problemem. Prezydent Francji jest dużo młodszy od swojej żony. Na początku niektórzy się temu dziwili, ale teraz tego zdziwienia nie ma - zauważa Katarzyna Jamróz, wcielająca się w musicalu w postać Mary-Marie.

"Kuguar. Musical" w Toruniu. Gdzie i kiedy będzie grany, kto w nim występuje?

W środę 28 lutego odbyła się w Teatrze Muzycznym przy ulicy Żeglarskiej próba medialna musicalu "Kuguar. Musical”. Premiery zaplanowano dwie - na piątek i sobotę 1 i 2 marca. Będzie też grany w niedzielę 3 marca. Na te terminy nie ma już biletów. Zostały wyprzedane z dużym wyprzedzeniem. Kolejne spektakle zaplanowano na maj. Polecamy: Dzieje się w Toruniu. Najlepsze zdjęcia fotoreporterów >>> TUTAJ <<< - Do tego musicalu mamy dwie obsady - wyjaśnia Anna Wołek, dyrektor Teatru Muzycznego w Toruniu. - Obie są równorzędne. Dlatego też zaplanowaliśmy dwie równorzędne premiery. Aktorzy grający w spektaklu "Kuguar. Musical” występują u nas po raz pierwszy.

W musicalu "Kuguar. Musical” występują: Mary-Marie - Katarzyna Jamróz/Magdalena Smuk,

Lily - Justyna Kacprzycka/Anna Sztejner,

Klara - Renia Gosławska,

Ben - Filip Bieliński/Karol Jasiński. Twórcami spektaklu są: reżyseria - Agnieszka Płoszajska,

choreografia - Michał Cyran,

tłumaczenie scenariusza - Anna Wołek,

tłumaczenie piosenek - Donata Gierczycka.

scenografia - Wojciech Stefaniak,

muzyka na żywo - Bartek Staszkiewicz i Kamil Długoborski.

