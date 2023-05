Kujawsko-Pomorskie: koparka wylądowała w rowie! Jedna osoba trafiła do szpitala ZDJĘCIA red. Toruń

Dziś (10.05) w miejscowości Pluskowęsy tuż obok Kowalewa Pomorskiego doszło do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego. Do pobliskiego rowu drogowego wpadła koparka. Na miejscu działały dwa zastępy Straży Pożarnej z Chełmży. Jedną osobę przetransportowano do szpitala.