Kujawsko-Pomorskie. Pogoda w ten weekend nas nie rozpieści. Ale gdzie indziej będzie gorzej

Sobota i niedziela w naszym regionie zapowiada się spokojnie, bez burz i gwałtownych ulew. W niedzielę jednak trzeba spodziewać się deszczu.

Sprawdziliśmy prognozę pogody na ten weekend w województwie kujawsko - pomorskim. Początek lipca nie będzie nas rozpieszczał. O ile w sobotę nie są spodziewane opady i pojawi się słońce (choć często za chmurami), to w niedzielę musimy się liczyć z deszczem i silniejszym wiatrem. Na szczęście w prognozie nie ma gwałtownych zjawisk atmosferycznych, weekend pod tym względem powinien upłynąć spokojnie. W sobotę możemy spodziewać się lekkiego zachmurzenia, ale bez opadów. Najcieplej będzie we Włocławku i Mogilnie (po 25 st. C). W Toruniu, Bydgoszczy, Nakle, Grudziądzu, Inowrocławiu, Chełmnie, Wąbrzeźnie, Brodnicy, Golubiu-Dobrzyniu, Brodnicy, Żninie, Inowrocławiu i Radziejowie najwyższa temperatura sięgnie 24 st. C, a w Tucholi 23. Niestety, biomet będzie niekorzystny. Ciśnienie - 1007 hPa. Wiatr słaby (9-11 m/s). W niedzielę w całym województwie będzie padać. "Rodzynkiem" jest Radziejów, w pozostałych miastach trzeba będzie zaopatrzyć się w parasole. Temperatura - podobna do sobotniej. najcieplej będzie w Bydgoszczy, Toruniu, Golubiu - Dobrzyniu, Rypinie, Nakle, Żninie i Mogilnie (po 24 st. C), o stopień mniej w Chełmnie, Inowrocławiu, Włocławku i Radziejowie, a najmniej ciepło na północy województwa - w Grudziądzu, Tucholi oraz w Wąbrzeźnie i Brodnicy (po 22). Ciśnienie 998 hPa. Biomet niekorzystny. Wiatr słaby lub umiarkowany.

I tak jednak możemy się cieszyć, bo w innych rejonach Polski będzie gorzej. Oto, co mówią komunikaty Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej:

Sobota

W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, głównie na zachodzie i północnym zachodzie kraju. Miejscami przelotne opady deszczu, a na wschodzie, południu i początkowo w centrum możliwe burze z gradem. Wysokość opadów w centrum i na wschodzie do 20 mm, na południu do 35 mm. Temperatura maksymalna od 22°C do 25°C; chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich od 18°C do 20°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich. W czasie burz porywy do 80 km/h.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, na wschodzie i południu początkowo możliwe burze. Wysokość opadów w rejonach burz do 10 mm. Na krańcach wschodnich lokalnie mgły ograniczające widzialność do 400 m. Temperatura minimalna od 13°C do 17°C; w rejonach podgórskich chłodniej, około 11°C. Wiatr na południu słaby, na pozostałym obszarze umiarkowany, nad morzem dość silny, południowo-zachodni i zachodni. W czasie burz porywy do 60 km/h.

Niedziela

W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, we wschodniej połowie kraju, a także na Pomorzu miejscami możliwe burze, lokalnie z gradem. Wysokość opadów w czasie burz do 15 mm. Temperatura maksymalna od 19°C nad morzem, około 22°C, 24°C na przeważającym obszarze kraju do 27°C na południowym wschodzie. Wiatr przeważnie umiarkowany, nad morzem dość silny, porywisty, zachodni. Wiatr nad morzem i w czasie burz w porywach do 65 km/h.

W nocy zachmurzenie zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko początkowo miejscami na północy i południowym wschodzie zachmurzenie duże i tam słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 11°C do 14°C; chłodniej w rejonach podgórskich 9°C. Wiatr słaby, nad morzem dość silny, w porywach do 65 km/h, zachodni i południowo-zachodni.