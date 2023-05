Łoś w centrum Torunia. Nowe informacje. Zwierzę zostanie wyprowadzone do lasu Red

Łoś pojawił się w okolicach X liceum w Toruniu 12 maja około godz. 6 rano Nadesłane

Łoś spacerujący po toruńskiej starówce jest dość niecodziennym widokiem. W piątkowy poranek zauważono go na placu św. Katarzyny przed budynkiem X Liceum Ogólnokształcącego. Potężne zwierzę pojawiło się w okolicach szkoły około godz. 6 rano. Na tę chwilę prowadzące akcję służby umieściły łosia w miejscu, gdzie spokojnie przeczeka on do wieczora.