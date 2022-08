Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan kochają sport. Prezenterka TV ciągle trenuje. Co za sprawność! [zdjęcia, wideo]

Małgorzata Rozenek-Majdan na siłowni

Sportowy tryb życia Małgorzaty i Radosława Majdanów. Celebryci ciągle trenują!

O sportową sylwetkę dba oczywiście także jej mąż. Radosław Majdan od najmłodszych lat nie unikał poważnych treningów - jako zawodowy bramkarz zrobił sporą karierę. Piłkarz bronił bramki m.in. w Pogoni Szczecin i Wiśle Kraków, zaliczając 430 spotkań na seniorskim poziomie. Dobre występ na boiskach Ekstraklasy sprawił, że Majdan otrzymywał powołania do reprezentacji Polski - w barwach Biało-Czerwonych zagrał siedmiokrotnie. To właśnie on stał między słupkami podczas wygranego przez naszych piłkarzy meczu Polska - USA na mistrzostwach świata w 2002 roku.