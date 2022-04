Mariusz Puszakowski znowu w Apatorze. "Puzon" pomaga Denisowi Zielińskiemu

Puszakowskiego toruńskim kibicom przedstawiać nie trzeba - jego kariera na żużlowych torach potrwała ponad 20 lat. Gdy zakończył starty pozostał przy żużlu pomagając m.in. Krzysztofowi Buczkowskiemu, a niewiele później pojawił się temat zatrudnienia go do pracy z adeptami w Apatorze.

Ostatecznie przed sezonem 2020 z powrotu "Puzona" do klubu nic nie wyszło, ale obecnie można go regularnie zobaczyć w parku maszyn na Motoarenie. Puszakowski pomaga bowiem Denisowi Zielińskiemu, który przed sezonem powrócił do Torunia.