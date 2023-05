Marsz dla Życia i Rodziny w Toruniu. Przez miasto przeszły prawdziwe tłumy

"Dzieci przyszłością Polski" to hasło tegorocznego Marszu dla Życia i Rodziny, który odbył się w ostatnią niedzielę w Toruniu i wielu innych miastach Polski.

Toruń. To nie był "Pachnący dom" tylko sklep z dopalaczami! Anna z. też ma wyrok!

Więcej pociągów z Torunia pojedzie do Poznania! Znamy szczegóły

O godz. 12.30 odprawiono mszę świętą w katedrze św. Janów, a o godz. 14 z Rynku Staromiejskiego wyruszył wielki pochód. Ten przeszedł ulicami Szeroką, Królowej Jadwigi do Rynku Nowomiejskiego, by tą samą trasą wrócić do punktu wyjścia. Na toruńskiej starówce w barwnym pochodzie uczestniczyły prawdziwe tłumy.

- Hasło „Dzieci przyszłością Polski” zaprasza, namawia i akcentuje. Jest pozytywnym impulsem do tego, żeby pamiętać, że bez dzieci nie ma naszej przyszłości – mówił Waldemar Furmanek, jeden z organizatorów marszu w Toruniu.

Uczestnicy Marszu dla Życia i Rodziny nieśli ze sobą kolorowe transparenty promujące wartość życia rodzinnego, małżeństwa czy posiadania dzieci. Wielki pochód był wielopokoleniowy - szli w nim młodzi ludzie, rodziny z dziećmi, a także seniorzy. Dodatkową atrakcją pełnego dobrych emocji marszu był ogromny tort, który został podzielony pomiędzy chętnych do ostatniego okruszka.

Z okazji marszu z wiernymi spotkał się biskup toruński Wiesław Śmigiel.