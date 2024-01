Marszałkowski Bal Dobroczynny odbędzie się już po raz dwunasty! Zobaczcie co będzie można wylicytować

Dobro wraca ze zdwojoną siłą

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w najbliższą sobotę, 20 stycznia, stanie się miejscem pełnym magii. Po raz dwunasty odbędzie się tam Marszałkowski Bal Dobroczynny, którego głównym celem jest uzyskanie funduszy na wsparcie wybranych placówek, które na co dzień opiekują się osobami niepełnosprawnymi i chorymi. Dobro wraca ze zdwojoną siłą – to hasło przewodnie tegorocznego balu, które daje nadzieję wszystkim, zarówno beneficjentom balu, jak i jego uczestnikom. Na każdym balu dobroczynnym najważniejsi są beneficjenci. W tym roku zebrane fundusze trafią do Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Grabiu, Domu Dobrego Pasterza dla Samotnych Matek w Żołędowie, Hospicjum dla dzieci „Nadzieja” w Toruniu oraz podopiecznych placówek opiekuńczych z Ukrainy. Podczas jedenastu poprzednich edycji balu zebrano łącznie ponad 2,3 mln złotych, które trafiły na konta siedemnastu instytucji pomocowych z regionu i czterech misji zagranicznych.