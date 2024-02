Marszałkowskie stypendia dla prymusów. Sprawdź, kto je dostał w Toruniu

Marszałkowski projekt stypendialny

Projekt stypendialny realizowany jest w oparciu o środki z Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. W roku szkolnym 2023/2024 wsparcie trafi do 714 uczniów regionu. Wysokość stypendium wynosi od 300 do 500 złotych miesięcznie. Wsparcie można przeznaczyć na cele związane z rozwojem edukacyjnym – m.in. zakup książek, komputera, udział w dodatkowych zajęciach i konkursach, opłacenie dostępu do internetu, dojazdów do szkoły oraz zakwaterowania.