Masz niewykorzystany urlop? Zobacz, kiedy należą Ci się za to pieniądze!

Ekwiwalent pieniężny za zaległy urlop. Co mówi Kodeks Pracy?

Ile dni liczy urlop wypoczynkowy?

Każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę przysługuje urlop wypoczynkowy. Jest to uregulowane Kodeksem pracy. Ile wolnych dni przypada w roku?

Do kiedy trzeba wykorzystać urlop?

Teoretycznie urlop powinien zostać wykorzystany w roku, w którym przypada. Pula niewykorzystanych dni wolnych może jednak przejść na następny rok, ale musi być wykorzystana do 30 września. To najpóźniejszy termin, w którym zaległy urlop musiałby się zacząć.

Kiedy należą się pieniądze za niewykorzystany urlop?

Generalnie pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu, może nawet zostać wysłany na przymusowe wolne. Pracodawcy grozi bowiem kara nawet 30 tysięcy złotych, jeśli nie dopilnuje, by pracownik wykorzystał urlop w stosownym terminie, bądź mu go po prostu nie udzieli.