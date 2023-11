Miasto wciąż szuka rodzin zastępczych. Teraz ma dla nich gotowe do odbioru mieszkania w Toruniu

Problem rodzin zastępczych na poziomie samorządów

- To bardzo trudna praca, ogromna odpowiedzialność, na którą nie każdy jest gotowy - mówi Marcin Cięgotura, kierownik działu pomocy rodzinie i dziecku w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu. - Ten medal ma też drugą, jaśniejszą stronę. Rodzicielstwo zastępcze może być spełnieniem, może dawać szczęście i wielką satysfakcję.

Rodzicielstwo zastępcze to bardzo trudny temat i wielki problem dla samorządów. Borykają się z nim gminy w całej Polsce. W ostatnich latach bowiem dramatycznie spadło zainteresowanie tworzeniem rodzin zastępczych. A dzieci potrzebujących tego rodzaju opieki nie ubywa. Jakie są powody tej stagnacji?

Zgłosiły się dwie rodziny

Jak trudna jest sytuacja pokazują desperackie poszukiwania rodziców zastępczych dla trójki rodzeństwa z Torunia. Pracownicy toruńskiego MOPR-u zdecydowali się na apele w lokalnych mediach, by znaleźć chętnych na opiekunów dla 5-letniej Basi i jej braci: 4-letniego Kuby i 2-letniego Antka. Rodzeństwo nie może pozostać z biologicznymi rodzicami, którzy je zaniedbują i nie zaspokajają ich podstawowych potrzeb. W rodzinie jest alkohol i narkotyki, a dzieci bywają brudne i głodne. Warto dodać, że starsze rodzeństwo Basi, Kuby i Antka zostało rodzicom zabrane, co nie wpłynęło na zmianę ich postawy. A przecież rodzeństwo z jednego z toruńskich osiedli to nie jedyne dzieci w mieście, które potrzebują pieczy zastępczej.