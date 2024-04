Michał Zaleski prywatnie z rodziną. Taki poza pracą jest ubiegający się o reelekcję prezydent Torunia

- Michał uważa, że nie ma po co jeździć na działkę, kiedy nie ma na niej chwastów ani trawy do koszenia. Taki wyjazd traktuje jako bezcelowy. Potrafi pożyczyć dodatkową kosiarkę od sąsiada, żeby razem z synem Kubą kosić trawę na "dwie ręce". Nie jest z tych, którzy usiądą w fotelu z książką, on odpoczywa aktywnie - opowiada Krystyna Zaleska. - Ja natomiast chętnie spędzam wolny czas na leżaku. To samo mamy z wakacjami: ja bym chętnie posiedziała w jakimś pięknym miejscu, on ma w głowie cały plan naszych dalszych i bliższych wycieczek.